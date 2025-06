Emergenza incendi, inaugurata la sala operativa a Palermo

Questa mattina il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha inaugurato presso la sede di Sicilia Digitale in via Ammiraglio Paolo Thaon de Revel a Palermo la Sala operativa unica regionale. La nuova control room integra le unità dei dipartimenti della Protezione civile e del volontariato, del Corpo forestale e, durante la campagna antincendio, il Corpo dei Vigili del fuoco, con l’obiettivo di potenziare il monitoraggio e accelerare gli interventi sul territorio.

«La prevenzione e il contrasto ai roghi richiedono uno sforzo corale – ha affermato Schifani – per questo abbiamo unificato le procedure in un unico centro dotato di tecnologie avanzate per la sorveglianza del territorio. In questo modo potremo ottimizzare l’impiego delle risorse e intervenire tempestivamente».

Nel corso dell’inaugurazione è stata rinnovata la convenzione per la campagna antincendio boschiva 2025, firmata per la Regione da Schifani, dall’assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, dal capo della Protezione civile Salvo Cocina e dal comandante del Corpo forestale Dorotea Di Trapani; per il Ministero dell’Interno il prefetto di Palermo Massimo Mariani e il direttore regionale dei Vigili del fuoco Agatino Carrolo.

«Quest’anno abbiamo rafforzato le squadre a Pantelleria per tutelare il Parco nazionale e ad Agrigento per il maggiore flusso turistico – ha spiegato Savarino –. Abbiamo esteso la convenzione con Vigili del fuoco e Carabinieri, impiegando droni e telecamere termiche anche in condizioni di forte scirocco. Confidiamo nei cittadini perché segnalino al 1515 ogni principio di incendio».

Il piano operativo 2025 prevede, dal 24 giugno al 13 settembre, l’impiego di 17 squadre antincendio boschivo presso i comandi dei Vigili del fuoco, con un totale di 105 operatori e postazioni in 17 località, tra cui Pantelleria, Vulcano e Ustica in servizio continuo ad agosto. A supporto operano nove Dos con relativi accompagnatori, 217 postazioni del Corpo forestale, 619 punti acqua, 194 torrette d’avvistamento e 10 elicotteri regionali, per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro da parte della Regione.

