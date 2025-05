Centenario dell’Istituto penitenziario “V. Madìa” di Barcellona P.G.

Il 13 maggio 2025 si terrà un evento commemorativo per celebrare il centenario dell’Istituto penitenziario “V. Madìa”, precedentemente noto come Ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

L’istituto, inaugurato il 6 maggio 1925, ha svolto un ruolo significativo nella storia del sistema penitenziario italiano e della comunità siciliana, evolvendosi nel tempo da ospedale psichiatrico giudiziario a Casa Circondariale, con un reparto dedicato alla tutela della salute mentale.

La cerimonia avrà inizio alle 10:30, con i saluti del direttore dell’Istituto, Romina Taiani, seguiti dall’esibizione della Banda Musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” e dalla performance della cantante Cristina Bringheli.

Successivamente, alcuni brani originali saranno letti dagli allievi detenuti che partecipano al laboratorio teatrale dell’Istituto, accompagnati dalle musiche della pianista Erika La Fauci. Il programma si concluderà con un momento conviviale, durante il quale verrà tagliata la torta celebrativa per i 100 anni della struttura.

