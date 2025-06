211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri a Messina

Il 5 giugno 2025, nella mattinata, Piazza Duomo a Messina ha ospitato la celebrazione del 211° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, organizzata dal Comando Interregionale “Culqualber” e dal Comando Provinciale di Messina. L’evento ha visto la partecipazione del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale, accompagnato dai Comandanti delle Legioni Carabinieri “Sicilia” e “Calabria” e da autorità civili, militari e religiose delle due regioni.

Tra i partecipanti figuravano rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dell’Associazione Nazionale Forestali con i rispettivi Labari, oltre ai familiari dei Carabinieri “vittime del dovere” assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C.. Particolare rilievo è stato dato alla presenza di oltre 120 studenti delle scuole elementari e medie degli Istituti Comprensivi “Pascoli – Crispi”, “Cannizzaro – Mazzini”, “Manzoni” e “Boer Verona Trento”, testimonianza dell’impegno dell’Arma nella promozione della cultura della legalità tra i giovani.

La cerimonia è iniziata con l’ingresso di un reparto schierato composto dalla Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e da un Battaglione formato da diverse articolazioni dell’Arma del Comando Interregionale “Culqualber”, in uniformi che spaziano dalla Grande Uniforme Speciale dei frequentatori della Scuola Allievi di Reggio Calabria alle divise operative degli Squadroni Eliportati Cacciatori. Dopo il saluto alla Bandiera d’Istituto e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale, il Colonnello Lucio Arcidiacono, Comandante Provinciale, ha presentato un bilancio dell’attività svolta nell’ultimo anno.

Il Generale Truglio ha ringraziato le autorità presenti e ha illustrato l’impegno costante dei Carabinieri in Sicilia e Calabria, sottolineando l’azione contro la criminalità organizzata e altri fenomeni delittuosi, nonché la tutela delle fasce più vulnerabili. Ha evidenziato il controllo territoriale garantito da 700 stazioni e numerose pattuglie quotidiane, concludendo con un ringraziamento rivolto a tutti i militari per la dedizione al servizio.

In seguito, sono stati conferiti encomi solenni collettivi e individuali a militari dei comandi provinciali di Messina, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Palermo, Enna e Cosenza, per meriti riconosciuti in attività di servizio. La manifestazione si è conclusa con la visita degli stand espositivi curati dai Carabinieri della Regione Forestale Calabria e dal Raggruppamento Investigazioni Scientifiche di Messina, e con l’esposizione dei mezzi operativi dell’Arma.

