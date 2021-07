Causa incendio chiusa temporaneamente la A19 ‚ÄúPalermo-Catania‚ÄĚ in localit√† Termini Imerese

Si registrano code dal km 33,500 al km 32,500.

A causa di un incendio il traffico √® temporaneamente bloccato sulla A19 ‚ÄúPalermo ‚Äď Catania‚ÄĚ, al km 32,500, in localit√† Termini Imerese (PA), in direzione Palermo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per consentire la riapertura del tratto nel pi√Ļ breve tempo possibile.