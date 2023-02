Cateno De Luca e la vera opposizione: il M5S all’Ars svela la verità

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, commenta l’elezione di due deputati segretari nell’ufficio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana. Secondo De Luca, non c’è nulla di sorprendente nella decisione dei due gruppi che fanno capo a Cateno De Luca di accettare l’elezione, dal momento che si tratta del solito teatrino a cui siamo abituati da tempo.

De Luca fa riferimento a quanto accaduto lo scorso novembre, quando i due gruppi in questione rifiutarono l’elezione di un segretario dell’aula per dire no alle logiche di spartizione che hanno sempre caratterizzato l’Ars e per non farsi mettere il bavaglio. Ora, invece, i due gruppi hanno preso due segretari e le indennità a cui si vantavano di avere rinunciato sono raddoppiate.

De Luca sottolinea che il Movimento 5 Stelle ha partecipato regolarmente alla votazione che ha permesso ai due deputati di entrare a far parte dell’ufficio di presidenza, ma ritiene che sia giusto chiarire le idee ai siciliani riguardo alla vera opposizione. Il capogruppo del M5S auspica che le tre forze principali di opposizione trovino il modo di fare fronte comune per un’opposizione seria e concreta verso il governo regionale, mettendo da parte gli inutili colpi di teatro.