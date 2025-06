Catanzaro, variazioni di bilancio giudicate troppo deboli in Sicilia

Le variazioni di bilancio recentemente approvate dall’Ars sono state giudicate insufficienti dal capogruppo del Partito Democratico, Michele Catanzaro, per affrontare le principali emergenze siciliane. In particolare, Catanzaro ha evidenziato come le misure previste risultino inadeguate rispetto alle criticità che interessano il settore sanitario, l’agricoltura, la gestione delle risorse idriche e le infrastrutture regionali.

Nel suo intervento, Catanzaro ha tuttavia sottolineato il contributo apportato dal gruppo Pd durante le trattative, che ha permesso di inserire alcune norme ritenute rilevanti. Tra queste, spicca lo stanziamento di un milione di euro destinato alle famiglie più vulnerabili, in particolare a coloro che presentano un Isee inferiore a 5 mila euro e che erano rimasti esclusi dalle precedenti erogazioni a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. Inoltre, sono stati previsti cinque milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e le reti idriche, rispondendo così a una necessità segnalata dai Consorzi di bonifica.

Catanzaro ha concluso affermando che il Partito Democratico conferma il proprio ruolo di opposizione attenta e responsabile, capace di tutelare gli interessi della popolazione siciliana anche in situazioni di confronto politico complesso.

