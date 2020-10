Catanzaro: ‘Plastic Free’ è legge, adesso cambiamo le nostre abitudini

ā€œCon lā€™approvazione della legge ā€˜Plastic Freeā€™, fortemente voluto dal Pd, la Sicilia fa un importante passo in avanti sul tema del rispetto dellā€™ambiente e dellā€™adozione di misure in grado di diffondere comportamenti e abitudini ecosostenibili.

Mi sono battuto per arrivare a questo risultato dentro e fuori il parlamento. Lā€™approvazione del disegno di legge ā€˜Plastic Freeā€™ ĆØ la sintesi di un lavoro di squadra nel quale si sono riconosciuti anche deputati di diverse forze politicheā€. Lo dice Michele Catanzaro parlamentare regionale del Partito democratico primo firmatario del disegno di legge approvato allā€™Ars.

ā€œLā€™approvazione di questo ddl ā€“ aggiunge Catanzaro – ĆØ un tassello di un mosaico piĆ¹ ampio di norme ed indicazioni che devono spingere in direzione di nuove forme di educazione al rispetto ed alla tutela dellā€™ambiente: Un percorso che il Pd sta portando avanti in Sicilia cosi come a livello nazionale. Adesso le norme ci sono – conclude – tocca tutti noi cittadini abituarci a ambiare in meglio le nostre abitudiniā€.