Catanzaro attacca Schifani: «La Sicilia non sia merce di ricatto»

Il capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro, interviene sulle tensioni che stanno attraversando la maggioranza di centrodestra e rivolge un duro attacco al presidente della Regione Renato Schifani, invitandolo a rassegnare le dimissioni.

«La Sicilia ha bisogno di essere governata, non può essere usata come merce di ricatto per personalismi e interessi di partito», afferma Catanzaro, secondo il quale la situazione politica delle ultime ore rischia di avere conseguenze sull’attività dell’Assemblea regionale e sull’azione dell’esecutivo.

Il capogruppo dem sostiene che al centro delle tensioni vi sarebbe il tema della ricandidatura di Schifani alla presidenza della Regione. A suo giudizio, il governatore starebbe esercitando pressioni sugli stessi partiti e deputati della coalizione, mentre la Sicilia deve affrontare difficoltà che interessano economia, imprese e occupazione.

Catanzaro riconosce che divergenze e contrasti siano fisiologici nella vita politica, ma sottolinea come chi guida una Regione debba anteporre gli interessi dei cittadini alle dinamiche interne della maggioranza. «A Palazzo d’Orléans sta accadendo esattamente il contrario», dichiara, accusando Schifani di essere concentrato sugli equilibri della coalizione e sul proprio futuro politico.

L’esponente del PD richiama inoltre quelle che definisce carenze nell’azione amministrativa del governo regionale e fa riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto esponenti del centrodestra, citando da ultimo il caso di Gaetano Armao.

«Schifani faccia finalmente l’unica cosa utile per la Sicilia: si dimetta», conclude Catanzaro.

👁 Articolo letto 148 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.