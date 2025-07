Catania, solidarietà istituzionale dopo le minacce al sindaco Trantino

Il coordinatore provinciale di Forza Italia e deputato al Parlamento europeo, Marco Falcone, insieme al responsabile cittadino Massimo Pesce, ha espresso solidarietà al sindaco di Catania, Enrico Trantino, dopo la diffusione di gravi minacce su TikTok. In una nota congiunta, i due esponenti hanno condannato “l’inaccettabile comportamento di chi ha scelto la violenza per intimidire chi opera nel rispetto delle regole”. Hanno inoltre assicurato al primo cittadino “amicizia, stima e pieno sostegno”, confidando che il sindaco non si lascerà piegare da “chi ritiene che la forza possa prevalere sul diritto”.

Anche il gruppo consiliare “Prima L’Italia – Lega” a Palazzo degli Elefanti ha preso posizione, con gli assessori Giuseppe Musumeci e Andrea Guzzardi e i consiglieri Andrea Cardello, Valentina Saglimbene, Santo Arena e Maurizio Zarbo. Attraverso un comunicato, hanno definito “inqualificabili e vili” le minacce rivolte al sindaco, riferendosi in particolare alle immagini che mostrano delle ganasce piazzate in via Santa Sofia. Il loro intervento sottolinea il carattere “estremamente grave e inquietante” dell’episodio, ribadendo che simili gesti «non possono e non devono essere ignorati».

