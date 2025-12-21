Sequestrati a Catania tre depositi con due milioni di capi contraffatti

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania ha rafforzato l’attività di controllo sul territorio disponendo il sequestro di tre grandi depositi contenenti circa due milioni di capi e accessori di abbigliamento contraffatti, destinati alla distribuzione in vista delle imminenti festività natalizie. L’intervento è stato condotto dai militari del I e del II Gruppo di Catania, al termine di un’attività info-investigativa autonoma sviluppata attraverso controlli mirati, monitoraggio dei social network e verifiche incrociate con le banche dati in uso al Corpo.

Le indagini hanno portato all’individuazione di tre magazzini ubicati nei territori di Catania e Misterbianco, tutti riconducibili alla disponibilità di un soggetto di origine senegalese. All’interno dei locali sono stati rinvenuti oltre quattromila scatoloni contenenti articoli contraffatti riferibili a più di sessanta marchi noti, appartenenti ai settori del lusso, dell’abbigliamento casual e dell’abbigliamento sportivo. Tra questi figurano, tra gli altri, Louis Vuitton, Prada, Hermès, Gucci, Dolce & Gabbana e Chanel, oltre a Moncler, Tommy Hilfiger, Balenciaga, Blauer, Adidas, Nike, Lacoste e Puma.

L’inventariazione della merce, stoccata in spazi complessivi superiori a seicento metri quadrati, ha richiesto diversi giorni di attività. Nel corso delle operazioni sono emerse modalità di confezionamento particolarmente curate e la presenza, su numerose etichette, di “QRCODE” che rimandavano ai siti ufficiali delle case produttrici. Secondo una prima stima, l’immissione sul mercato dei prodotti avrebbe potuto generare ricavi superiori ai quindici milioni di euro.

Il conduttore dei depositi e altri due soggetti presenti al momento delle perquisizioni sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione. Proseguono, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania, gli accertamenti tecnici e gli approfondimenti investigativi finalizzati alla ricostruzione della “filiera del falso”.

👁 Articolo letto 312 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.