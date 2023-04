Catania: sequestrati 300 paia di scarpe contraffatte dai Finanzieri

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno intensificato il contrasto alle attività illecite di contraffazione di marchi e brevetti. In particolare, i Finanzieri della Compagnia di Caltagirone hanno sequestrato 300 calzature riportanti i loghi verosimilmente contraffatti di noti brand di moda del settore calzaturiero.

Durante l’ispezione degli spazi adibiti al mercato settimanale nel comune calatino, i Finanzieri hanno sorpreso un cittadino di origine senegalese nell’allestire una bancarella con calzature presumibilmente contraffatte. Tra i marchi contraffatti figuravano Nike, Gucci, Armani, Adidas, Liu-jo e Blauer. La merce era offerta senza packaging e a prezzi molto bassi.

Il venditore extracomunitario è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per le ipotesi di reato di ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. I prodotti contraffatti sono stati posti in sequestro e sottratti alla vendita, impedendo il conseguimento di un illecito profitto di circa 6.000 euro. Grazie all’intervento delle Fiamme Gialle calatine, è stato possibile garantire una maggiore tutela dei consumatori e un mercato più equo e competitivo per gli operatori economici onesti.

La lotta alla contraffazione è un impegno costante della Guardia di Finanza, che mira a garantire la protezione dei consumatori e la leale concorrenza tra le imprese. Solo attraverso un’efficace contrasto a questi fenomeni illeciti è possibile salvaguardare il valore dell’innovazione e della creatività , che rappresentano il motore del sistema produttivo e dell’economia del nostro paese.

© Riproduzione riservata.