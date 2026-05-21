Catania, scoperto centro scommesse abusivo a Picanello

Prosegue nel territorio della provincia di Catania l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto del gioco illegale e alla verifica del rispetto delle norme che regolano il comparto delle scommesse. I controlli, condotti con l’obiettivo di tutelare la legalità del settore e prevenire possibili interessi della criminalità organizzata, hanno già portato all’accertamento di diverse irregolarità amministrative e operative.

Nel corso dell’ultima operazione, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina”, in collaborazione con il personale della Direzione territoriale Sicilia dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno individuato nel quartiere Picanello un’attività di raccolta di scommesse ritenuta abusiva.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il locale sarebbe stato gestito da un cittadino catanese di 33 anni che operava senza la necessaria autorizzazione prevista dalla normativa per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Le verifiche avrebbero inoltre consentito di ricostruire un sistema basato sull’utilizzo di strumenti informatici e telematici attraverso cui le giocate venivano inoltrate verso una società con sede all’estero. In base a quanto contestato, il gestore avrebbe percepito una quota economica sulle operazioni effettuate e provveduto direttamente al pagamento delle eventuali vincite.

Gli investigatori hanno rilevato che le scommesse venivano accettate direttamente all’interno dell’esercizio tramite postazioni informatiche collegate, via internet, ad una piattaforma estera.

Al termine dell’intervento il centro è stato sottoposto a chiusura. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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