Catania – Presidio studentesco davanti al rettorato per dire stop alla tassa di 200 euro per gli “Irregolari”

Presidio stamattina 23 settembre in Piazza Universit√† a Catania, davanti la sede del rettorato, da parte di studentesse e di studenti universitari iscritti nell’ateneo etneo per denunciare la situazione – caso unico in Italia- delle studentesse e¬† degli studenti “Irregolari”,¬† come li considera il rettorato.

Gli “irregolari” sono quelle studentesse e quei studenti fuori corso, iscritti regolarmente all’ateneo di Catania per pi√Ļ della durata legale¬† del corso, ma non iscritti al corso di studio. “Come se non bastasse – denunciano dal presidio – la scadenza della sovrattassa per gli irregolari, pari a 200 euro, √®¬† stata anticipata a ottobre. Ci√≤¬† avviene proprio in un momento di profonda crisi per le classi popolari: il lockdown, scaturito¬† dall’emergenza covid, ha causato enormi difficolt√†¬† economiche soprattutto alle famiglie a basso reddito”.

“Il diritto allo studio – evidenzia il presidio – dovrebbe essere¬† garantito e questa decisione dell’ateneo di Catania rischia di compromettela carriera universitaria¬† di tutte le studentesse e di tutti gli studenti¬† per i quali questi 200 euro con scadenza¬† cos√¨¬† vicina sono insostenibili”.

Attorno alle ore 12,¬†il rettore Francesco Priolo ha deciso d’incontrare una delegazione studentesca composta da 4 persone. Ma, come riferisce la delegazione,¬† dopo l’incontro, protrattosi circa un’ora, il rettore ha riconfermato tutto quello per cui oggi le studentesse e gli studenti hanno protestato.

A questo punto,  il presidio ha deciso di proseguire la mobilitazione e a giorni si svolgerà una pubblica assemblea universitaria per decidere il da farsi.