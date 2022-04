Catania – Presentata la 12esima edizione della “Walk of life- CamminiAMO per la VITA Telethon”

Dal 21 al 24 aprile in piazza UniversitĂ a Catania, in scena solidarietĂ , testimonianze, spettacoli, animazione, screening gratuiti e donazioni.

Emozionante e piena di sorrisi la conferenza stampa di presentazione della “Walk of life- – CammiAMO per la Vita” Telethon, che tornerĂ in scena in piazza UniversitĂ a Catania, per la prima volta per 4 giorni, dal 21 al 24 aprile.

Ad accogliere nella sala giunta del comune, il coordinatore provinciale Telethon Catania, Maurizio Gibilaro, il vice Carmelo Furnari e i volontari, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi, Barbara Mirabella e il Capo Gabinetto del palazzo degli Elefanti, Giuseppe Ferraro. Presenti anche gli artisti, partner e sponsor della manifestazione.

Un grande festa della solidarietĂ , per la prima volta, lungo 4 giorni, a sostegno della Fondazione che da 30 anni con i suoi ricercatori si occupa di trovare la cura per le oltre 6 mila malattie genetiche rare. Arte, musica, cultura e sport saranno al servizio della ricerca scientifica, con il prestigioso patrocinio della Regione siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del comune di Catania e del CSVE, Cus, Asi, Croce Rossa Italiana e Lions International e Leo Club.

Il villaggio della ricerca della solidarietà si aprirà ufficialmente giovedì 21 aprile alle 10,00. All’interno sarà possibile effettuare check-up e screening gratuiti dell’udito, e con l’associazione SOS Unict, la misurazione della pressione e dei valori glicemici, e poi ancora sarà allestita un’area fitness e un’area food. A supporto della manifestazione il gruppo donatori sangue San Marco che saranno presenti con l’autoemoteca, la croce rossa e la protezione civile “Le aquile”.

Nel palco solidale di piazza UniversitĂ , dalla mattina alla sera si alterneranno spettacoli di danza, cabaret e concerti con le tribute band del territorio che lanceranno i loro messaggi di sostegno alla ricerca scientifica.

Non mancheranno momenti istituzionali e testimonianze da chi Ăš affetto da malattie genetiche rare, come il piccolo Matteo, testimonial ufficiale Telethon, presente alla conferenza stampa con la mamma Tania Baglio. A chiudere la quattro giorni, domenica 24, l’ormai consueta “CamminiAMO per la Vita – Passeggiata a piedi e in bicicletta, con start alle 10,00 da piazza UniversitĂ , con tante sorprese.

La Compagnia Curiosi Incanti aprirĂ la passeggiata solidale insieme allo spettacolo di danza aerea a cura di MalĂč, seguirĂ un concerto in piazza Duomo con l’orchestra fiati “G.Risi cittĂ di Acireale” diretta dal Maestro Carmelo Sapienza. In piazza Bellini il gruppo SocietĂ Danza Catania accoglierĂ i partecipanti alla Camminata. Tanti gli spettacoli inclusivi grazie alla collaborazione delle associazioni tra cui Life Onlus, Guardastelle, Rowing Team.

Presente anche l’associazione nazionale V.I.P. rappresentata dai coordinamenti siciliani di Messina, Enna e Caltanissetta e il gruppo Smile con uno spettacolo di majorette. Ospite speciale della Walk of life, tra gli altri, la cantante non vedente Pina Carriglio.

E ancora possibile acquistare la t-shirt tecnica e lo zainetto con un piccolo contributo di 5 euro, ritirandole sia in Via Adua 31 – Catania (328 194 8024) che nei giorni della manifestazione in Piazza Università all’interno del “Villaggio della Ricerca”.