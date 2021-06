Catania – Premio Nike Rotary al teatro Vincenzo Bellini

Il 19 giugno tingerà di rosa il “Premio Nike Donna di Sicilia e Malta” edizione 2021.

Questa quarta edizione, per manifesta volontà governatore del Distretto Rotary 2110, Alfio Di Costa, si svolgerà nel tempio lirico della città  di Catania e quindi al teatro massimo Vincenzo Bellini. L’obiettivo principale è quello di raccogliere fondi per la Fondazione Rotary da destinare a progetti per aiutare il prossimo, nel nostro territorio ed all’estero.Â

Il momento più difficile è stato la selezione delle Donne da premiare; tutte bravissime, tutte meritevoli della più alta considerazione. Sono pervenuti, da parte di più club del Distretto, 56 profili di Donne che si sono distinte nella loro attività professionale ed artistica; di queste, 10 sono arrivate in nomination.Â

Sono splendide eccellenze delle nostre incantevoli isole: ricercatrici, artiste, scrittrici, imprenditrici che, senza tema di smentita, il mondo intero vorrebbe potere annoverare come proprie “figlie” ma che sono “figlie della nostra Sicilia” e siamo fieri ed orgogliosi e felici di poterle applaudire dal vivo.

Questo il programma del Premio Nike: introduzione di Mino Morisco e Nabor Potenza e saluti del governatore Alfio Di Costa. Presentano Clelia Cucco ed Ernesto Maria Ponte. Ecco le premiate: Claudia Andronico, Flavia Zisa, Daniela Baglieri, Lucia Vincenti, Giovanna Criscuolo, Cinzia Favara Scacco, Barbara Mirabella, Alessia Tricomi, Licia Romano, Daniela Schillaci. Nel corso della serata verranno assegnati anche il premio Vela dell’Arte a Simone Alajmo e il premio Age a Girolamo Morisco. La regia è del maestro Pietro Ballo.

Arrivederci allora a sabato 19, alle ore 18, al teatro massimo Vincenzo Bellini. L’intera serata sarà trasmessa in diretta anche via streaming.