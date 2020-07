Catania – Nasce la sezione di BCsicilia, eletto il direttivo

Nasce a Catania BCsicilia, l’Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nella prima assemblea dei soci della nuova Sezione è stato eletto il Consiglio Direttivo. Presidente del gruppo cittadino è stata nominata all’unanimità Maria Teresa Di Blasi, Vicepresidente Mario Giaquinta, Segretario sarà Vittorio Di Blasi ed Economo Fabrizio Bruno, mentre Responsabile per la comunicazione è stata nominata Maria Torrisi e Responsabile per la formazione Antonino Scalisi. All’incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.

Nel programma di attività la Sezione locale ha previsto un ciclo di conferenze e visite guidate dal titolo: Catania segreta e sconosciuta. Viaggio alla scoperta dei miti, delle storie e dei misteri della città; un incontro di studi sull’archeologia subacquea per una scoperta del patrimonio sottomarino della costa catanese; inoltre per il Progetto Natura e Cultura delle visite guidate e itinerari conoscitivi delle attività vulcaniche nel centro urbano ed infine una serie di incontri, percorsi e degustazioni sul tema: gastronomia e arte. Itinerari artistici-sensoriali. Il nuovo gruppo ha la propria sede presso Officina del Viaggio in via Monfalcone, 10 a Catania.