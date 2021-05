Catania – Chiusi due esercizi commerciali per inosservanza norme anticovid

In questo periodo così delicato per il Paese, il lavoro della Polizia di Stato, oltre a tutte le altre funzioni, si concretizza in mirati servizi volti a garantire il rispetto delle normative AntiCovid.

Il livello di attenzione degli operatori della Questura di Catania è sempre alto nei confronti di questo fenomeno che mina la sicurezza pubblica e gli sforzi fatti fino ad ora dalla collettività .

Infatti, nella giornata dello scorso 6 maggio, il personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Catania, durante l’espletamento dei servizi predisposti dal Questore di Catania volti al contenimento della diffusione del virus covid-19 ha proceduto al controllo di due esercizi commerciali centri della movida catanese.

Durante i controlli sono state riscontrate e contestate, in ambedue gli esercizi commerciali,

la violazione alla normativa covid-19 ai sensi art. 37 comma 1 e 2 del DPCM 02.03.2021.

Pertanto, accertate le violazioni del predetto DPCM commesse dai titolari, incuranti del pericolo a cui esponevano la salute degli avventori, venivano contravvenzionati con la sanzione amministrativa di euro 400,00 e con l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell’attività per giorni 5, così come previsto dall’attuale normativa, poiché permettevano la vendita con asporto di bevande alcooliche oltre gli orari consentiti.

Continueranno nei giorni a seguire ulteriori servizi volti a scongiurare comportamenti irregolari che possano vanificare i risultati ottenuti, grazie all’osservanza delle norme che hanno richiesto il sacrificio di molti cittadini e di molti operatori di polizia che sono stati impiegati a svolgere un lavoro delicato e dedicato al bene comune della collettività .