Catania – Brigida Morsellino insignita con l’onorificenza di Cavaliere

La dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania” e Vice Presidente dell’ITS di Catania prof.ssa Brigida Morsellino è stata insignita con l’onorificenza di Cavaliere al Teatro Bellini lo scorso 2 Giugno.

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha consegnato i diplomi ai nominati. Alla cerimonia è seguito il Concerto per la Repubblica eseguito dall’orchestra del Teatro Massimo Bellini diretta dal maestro Fabrizio Maria Carminati. La manifestazione è stata presentata da Salvo La Rosa.

“In questa giornata di festa alla Repubblica – ha concluso la dirigente Morsellino – vorrei dedicare il titolo di Cavaliere al merito  a tutte le persone che mi hanno inviato un pensiero. In particolare vorrei dedicarlo ai miei genitori, modelli di virtù ed onestà , alla mia famiglia ed a tutti quelli che ho incontrato durante il mio cammino lavorativo (colleghi, docenti, studenti, genitori) con i quali , sino ad ora, ho condiviso tutta la mia vita. Qualcuno mi ha detto che non sono i titoli a rendere speciale una persona ma a volte servono per ricordarcelo”.