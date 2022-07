Catania – 30 persone, fra cui minori e disabili, senz’acqua dal 14 giugno

Le famiglie che da anni occupano una palazzina in via Calatabiano n°49, edificio abbandonato da tantissimo tempo dai proprietari all’usura del tempo, continuano a rimanere senz’acqua.

Dal 14 giugno queste famiglie, 30 persone, fra cui minori e disabile, sono senz’acqua perchĂ© la SIDRA su richiesta della proprietĂ , la FINCOB , ha disattivato il flusso dell’acqua. Subito dopo il distacco dell’acqua il Comitato Reddito-Casa-Lavoro ha indetto un presidio in prefettura dove una delegazione di abitanti di via Calatabiano n°49 ha chiesto di essere ricevuta in prefettura. In occasione di quell’incontro la prefettura aveva preso l’impegno d’intervenire.

Ma ad oggi, con temperature che spesso superano i 40 gradi, alle famiglie di via Calatabiano n°49 non Ú giunta alcuna notizia dalla prefettura. ASIA USB chiede alla Sig.ra Prefetta, cosa deve accadere in Via Calatabiano n. 49 per un suo intervento?