Caso Galvagno, documentata dai legali l’assenza di rilievi penali

I difensori del presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, hanno trasmesso alla Procura di Palermo una memoria a supporto della posizione del loro assistito, coinvolto in un procedimento relativo a presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici. Il documento, presentato dal prof. Vittorio Manes insieme agli avvocati Antonia Lo Presti e Ninni Reina, ricostruisce le circostanze oggetto dell’indagine e mira a chiarire gli aspetti contestati.

I legali riferiscono che nella memoria sono stati raccolti elementi ritenuti idonei a dimostrare, a loro giudizio, l’assenza di condotte penalmente rilevanti da parte di Galvagno. Nel testo depositato, i difensori sottolineano che «si evidenzia e documenta l’assenza di ogni rilievo penale in ordine alle condotte contestate all’onorevole Gaetano Galvagno», rimarcando la linea della difesa.

