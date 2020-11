Tre casi positivi al tampone rapido a Gioiosa Marea

Si comunica che l’Usca di Patti ha trasmesso nota con la quale si informa che nel Comune di Gioiosa Marea sono stati accertati tre casi di positività al c.d tampone rapido.

I soggetti in questione, che non presentano alcun sintomo, sono già stati posti in isolamento domiciliare in attesa del test molecolare.

I precedenti 5 soggetti di cui si era già comunicata la positività , ad oggi non sono stati ancora autorizzati a cessare il periodo di isolamento domiciliare.

Si rinnova ai Cittadini l’invito ad osservare scrupolosamente i comportamenti volti a contrastare la diffusione del contagio.

L’Amministrazione Comunale