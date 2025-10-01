Case della Comunità, siglato il protocollo d’intesa a Palazzo Geraci

È stato sottoscritto nella sala riunioni di Palazzo Geraci, sede dell’Asp di Messina, il protocollo di intesa che segna l’avvio del Comitato per la partecipazione delle Case della Comunità. L’accordo è stato firmato dal direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì insieme al sindaco metropolitano di Messina Federico Basile, al vescovo monsignor Cesare Di Pietro, al delegato dell’Ufficio Scolastico Filippo Alessi, al presidente dell’Ordine dei Farmacisti Sergio Papisca, al presidente del Comitato consultivo aziendale Antonio Giardina, alla rappresentante della Rete Civica della Salute Marisa Briguglio, al presidente del centro servizi del volontariato Santi Mondello e al direttore della Caritas di Patti don Cirino Lo Cicero, oltre ai rispettivi delegati.

All’incontro hanno preso parte anche il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, la referente aziendale per il PNRR Elisa Mastrantonio, la responsabile del servizio sociale Asp Patrizia Restuccia e l’assessore comunale ai servizi sociali Alessandra Calafiore.

Il Comitato rientra nelle strutture previste dal PNRR per il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e ha lo scopo di favorire la partecipazione della comunità, con il coinvolgimento dei distretti sanitari e delle organizzazioni del terzo settore. Le Case di Comunità Hub sono pensate come luoghi di integrazione tra cittadini e istituzioni, finalizzati a garantire continuità assistenziale, co-progettazione e valutazione condivisa dei servizi.

La Direzione strategica dell’Asp, rappresentata da Cuccì, Niutta e Trimarchi, ha sottolineato: “Le Case della Comunità sono il punto d’incontro tra prossimità, prevenzione e presa in carico. Il nuovo Comitato consentirà di migliorare la programmazione, misurare i risultati e indirizzare con maggiore trasparenza le risorse”.

“Mettere al centro le Case della Comunità – ha aggiunto la Direzione – significa rafforzare prevenzione e gestione delle cronicità, integrando medicina generale, specialistica, servizi sociali e sanità pubblica”.

