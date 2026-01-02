Case ad un euro e fino a 15mila euro per chi si trasferisce in Sardegna

Un intervento pubblico mirato al contrasto dello spopolamento interessa alcune aree della Sardegna, dove le amministrazioni locali hanno attivato una serie di incentivi economici destinati a nuovi residenti. La misura nasce in risposta al progressivo calo demografico che da anni caratterizza numerosi piccoli comuni dell’isola, soprattutto quelli interni, penalizzati dalla ridotta offerta occupazionale e dai flussi migratori giovanili verso altre regioni o l’estero.

Il pacchetto di agevolazioni prevede contributi fino a 15.000 euro per coppie che decidono di acquistare e ristrutturare un’abitazione in uno dei centri ammessi al programma. Ulteriori fondi, che possono arrivare a 20.000 euro, sono riservati a chi intende avviare un’attività economica sul territorio. A queste misure si affianca un sostegno alla natalità: per il primo figlio nato in Sardegna è previsto un contributo annuo di 600 euro, con un incremento di 400 euro per ogni figlio successivo, erogato fino al compimento del quinto anno di età.

Le iniziative sono tuttavia circoscritte a specifiche aree. Possono accedere ai benefici esclusivamente coloro che scelgono di stabilirsi in comuni con meno di 3.000 abitanti, prevalentemente situati nell’entroterra. È inoltre richiesto l’obbligo di residenza stabile, con registrazione anagrafica entro 18 mesi dal trasferimento. I contributi per l’acquisto o la ristrutturazione degli immobili sono concessi a fondo perduto, ma non possono superare il 50 per cento della spesa sostenuta.

Accanto agli incentivi, alcuni piccoli centri propongono abitazioni simbolicamente messe in vendita al prezzo di un euro. Tra questi figura Ollolai, dove gli immobili, spesso in stato di abbandono, richiedono interventi di recupero integrale, finanziabili in parte attraverso i bonus previsti dal programma.

👁 Articolo letto 324 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.