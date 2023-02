Casa rurale in fiamme nel Messinese: anziano 80enne muore nell’incendio

Una tragica notizia arriva dal Messinese: un uomo di 80 anni ha perso la vita nell’incendio della sua abitazione in contrada Cicco, ad Al√¨ Terme. La vittima viveva sola all’interno di una casa rurale, andata completamente distrutta dalle fiamme.

L’incendio √® scoppiato nella tarda serata di ieri e, nonostante l’intervento immediato di vigili del fuoco e carabinieri, l’anziano non √® riuscito a salvarsi. Il corpo senza vita dell’uomo √® stato trovato parzialmente carbonizzato in un angolo della casa.

Le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine suggeriscono che le fiamme siano divampate dal focolare a legna utilizzato dall’uomo per riscaldare l’abitazione. Al momento, le indagini sono ancora in corso per accertare le cause dell’incendio.

