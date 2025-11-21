CAS, sciopero rinviato dopo la valutazione della Commissione

La protesta annunciata da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti all’interno del Consorzio Autostrade Siciliane è stata rinviata dopo la valutazione della Commissione di Garanzia, che ha evidenziato irregolarità formali nella proclamazione dello sciopero previsto per il 1° dicembre. L’organismo ha infatti rilevato l’assenza dell’indicazione dell’arco orario dell’astensione, il mancato rispetto della forma scritta e la violazione della regola della rarefazione oggettiva, rendendo necessario lo slittamento dell’iniziativa, presumibilmente al mese di gennaio.

Parallelamente, negli uffici della sede di contrada Scoppo permane un clima di incertezza legato ai decreti ingiuntivi notificati al Consorzio. Secondo indiscrezioni, gli atti ammonterebbero a cifre rilevanti, tali da generare preoccupazioni fra il personale per le prossime mensilità. Il direttore generale Franco Fazio ha tuttavia ridimensionato le voci relative agli importi, pur confermando l’esistenza di criticità in fase di gestione. “Siamo al lavoro per fronteggiare alcune problematiche, con procedure in corso per scongiurare ogni possibile rischio”, ha dichiarato.

I sindacati, che avevano motivato lo sciopero segnalando carenze di organico, mezzi non adeguati e livelli di sicurezza ritenuti insufficienti lungo la rete autostradale siciliana, mantengono la propria posizione. “Lo sciopero è un atto di responsabilità verso i lavoratori e i cittadini”, avevano affermato i segretari generali Carmelo Garufi, Letterio D’Amico e Antonino Di Mento, ribadendo la necessità di un confronto urgente con l’assessorato regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità per affrontare la vertenza e prevenire ulteriori tensioni.

👁 Articolo letto 91 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.