Cartellone manifestazioni Estate Mare Gioiosa Marea 2022

Il programma completo dell’Estate Mare di Agosto.

Spicca il concerto di Red Canzian il 15 agosto: il bassista, compositore e cantante della storica band dei Pooh si esibirà in Piazza Cavour nella serata più attesa dell’estate. Il resto del cartellone è ricco di eventi che coprono tutti i generi: musica, teatro, mostre, giochi in spiaggia, fuochi d’artificio (in tre serate), animazione e… ci sono anche il jazz e il carnevale! È proprio un’estate da vivere a Gioiosa Marea!