Carreri: “AMAM sempre trasparente e puntuale nelle comunicazioni”

L’assessore Antonino Carreri ha respinto le accuse rivolte all’azienda idrica AMAM, definendole “del tutto infondate” e prive di riscontro con la realtà. Secondo Carreri, l’azienda ha “comunicato puntualmente e con trasparenza” le fasi dell’emergenza, diffondendo sui canali ufficiali aggiornamenti chiari e raccomandazioni utili alla cittadinanza.

Nel dettaglio, è stato segnalato che le criticità maggiori avrebbero riguardato le zone centro‑nord della città, le aree periferiche e i villaggi collinari a nord, oltre ad altre porzioni di territorio indicate, a scopo precauzionale, come possibili sedi di riduzione della pressione idrica, in particolare nei quartieri già duramente colpiti dagli incendi recenti.

Carreri ha poi censurato chi tenta di “strumentalizzare una condizione complessa”, sottolineando il costante lavoro svolto con “serietà e senso di responsabilità” dall’Amministrazione comunale e dagli enti gestori. L’assessore ha infine ricordato che “a chi ricopre ruoli istituzionali si richiede senso di responsabilità e correttezza, non polemiche pretestuose” e che il rispetto per i cittadini si fonda sulla verità dei fatti, non su “narrazioni distorte utili solo ad alimentare confusione e allarmismi”.

