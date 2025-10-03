Caronte & Tourist: piano ridotto durante lo sciopero generale

Il gruppo Caronte & Tourist ha comunicato le modalità di svolgimento dei servizi marittimi in occasione dello sciopero generale indetto per venerdì 3 ottobre dalle sigle sindacali CGIL e Unione Sindacati di Base. La mobilitazione, proclamata a sostegno della Flotilla, dei principi costituzionali e per Gaza, interesserà l’intero arco della giornata, dalle 00:00 alle 23:59.

L’azienda ha predisposto lo schema dei collegamenti minimi da garantire nello Stretto di Messina e nelle tratte da e per le isole minori, individuando le unità navali e il personale necessario.

Nello Stretto di Messina saranno operative due navi sulla linea Rada San Francesco-Villa San Giovanni e un’ulteriore nave ogni due ore lungo la rotta Tremestieri-Villa San Giovanni.

Per quanto riguarda i collegamenti insulari, sono previsti tre traghetti sulle rotte da e per le Eolie, due collegamenti giornalieri con le Egadi, una nave per Ustica, una per Pantelleria e una per le Pelagie. In una nota ufficiale, la società precisa che tali misure sono state adottate per garantire i collegamenti essenziali, pur nel rispetto dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

