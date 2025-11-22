Caro voli, prorogato il bonus dalla Regione Siciliana fino al 2026

La Regione Siciliana ha disposto la proroga del bonus destinato a compensare l’aumento dei costi dei voli, estendendone la validità fino al 28 febbraio 2026. Il provvedimento è stato formalizzato con un decreto del dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, che conferma l’erogazione dei contributi a favore dei residenti dell’Isola per attenuare gli effetti dell’insularità, incluse le esigenze di spostamento legate al periodo natalizio.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha dichiarato che l’iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alla forte domanda registrata nell’ultimo anno. “Abbiamo voluto dare una risposta all’enorme richiesta dei cittadini siciliani, confermando l’impegno del governo Schifani nel contrasto degli effetti del caro voli”, ha affermato. Aricò ha inoltre spiegato che le piattaforme di prenotazione di Ita Airways e Aeroitalia saranno aggiornate nei prossimi giorni per recepire la nuova scadenza.

Secondo i dati forniti dall’assessorato, dall’avvio della piattaforma SiciliaPei, alla fine del 2023, le richieste di rimborso hanno superato 1,3 milioni, mentre tra gennaio e ottobre 2025 oltre 600 mila viaggiatori hanno usufruito dello sconto previsto dalla misura.

Il bonus prevede una riduzione del 25% sul costo del biglietto per tutti i residenti in Sicilia su voli da e per qualsiasi aeroporto italiano. La percentuale sale al 50% per alcune categorie considerate prioritarie, tra cui persone con invalidità pari o superiore al 67%, studenti e residenti con un Isee inferiore a 15 mila euro.

