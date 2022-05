Caro aliscafi – Laccoto chiederà al Governo Regionale di trovare le risorse in finanziaria per mitigare gli aumenti 

Caro aliscafi – Laccoto chiederà al Governo Regionale di trovare le risorse in finanziaria per mitigare gli aumentiÂ

Caro aliscafi – Laccoto chiederà al Governo Regionale di trovare le risorse in finanziaria per mitigare gli aumentiÂ

“Alla ripresa dei lavori d’aula per l’approvazione della finanziaria, chiederò al Governo Regionale di trovare le risorse necessarie per mitigare gli aumenti delle tariffe per le corse degli aliscafi verso le isole Eolie, aumenti che sono ingiustificati e insostenibili”.

Lo dichiara il deputato regionale Giuseppe Laccoto che aggiunge: “Bisogna mettere in campo ogni sforzo possibile per impedire questo spropositato incremento dei costi di trasporto deciso a livello ministeriale che penalizzerebbe i residenti e provocherebbe un grave danno all’economia turistica delle isole minori alla vigilia della stagione estiva. In un momento così difficile, tra crisi internazionali e strascichi della pandemia, bisogna lavorare uniti per sostenere la ripresa tenendo conto delle specificità territoriali”.