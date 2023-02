Carmelo Padovano, il falso guaritore che estorceva denaro, condannato a 12 anni di carcere

Un uomo di 44 anni di Alessandria della Rocca, Carmelo Padovano, è stato arrestato dai carabinieri di Mussomeli e condannato a scontare 12 anni di carcere, pagare una multa di 9.000 euro e sottoporsi all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Padovano, che si presentava come un occultista e guaritore, è stato accusato e condannato per reati di estorsione, truffa e violenza sessuale.

Le indagini sono state avviate nel 2018, a seguito dell’arresto in flagranza di Padovano, quando ha estorto denaro a una donna di Mussomeli minacciandola di pubblicare foto e video compromettenti. Le indagini hanno poi rivelato una serie di altri crimini compiuti da Padovano in Raffadali, Caltabellotta, Petina, Ribera e Galati Mamertino.

Padovano ha approfittato della sua fama di guaritore e occultista per farsi consegnare denaro dalle sue vittime, che credevano che lui potesse risolvere i loro problemi con preghiere e rituali. In alcuni casi, Padovano ha agito in complicità con i suoi genitori, Angela Longo e Vincenzo Padovano, anch’essi condannati in via definitiva.

La vicenda giudiziaria di Carmelo Padovano mette in luce l’importanza di prestare attenzione alle offerte di guarigione o soluzione dei problemi che sembrano troppo belle per essere vere e di verificare sempre la veridicità dei presunti guaritori o occultisti prima di consegnare denaro o affidare loro informazioni personali o intime.