Carlotta Previti si dimette da assessore a Messina: motivazioni e progetti futuri

Carlotta Previti, ex assessore comunale di Messina, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili dal Comune, ma non per altri impegni lavorativi o incarichi diversi. In una nota, la Previti ha spiegato che la sua scelta è motivata da ragioni personali e che continuerà a dedicarsi alla sua città e alle nuove generazioni.

La Previti aveva la delega alla Smart City, alla programmazione, al monitoraggio e alla rendicontazione dei Fondi Extra Comunali e alla pianificazione strategica dei Fondi Europei. Ha ringraziato il sindaco Federico Basile e il collega di giunta per l’opportunità datale e ha espresso gratitudine per il personale tecnico-amministrativo del Comune di Messina per aver permesso alla città di raggiungere primati nazionali di spesa e attrazione di finanziamenti europei.

La Previti ha anche ringraziato i cittadini che l’hanno appoggiata e condiviso la sua azione politica e ha affermato di continuare a lavorare per la sua città e il suo territorio con azioni efficaci e strutturali, in linea con gli obiettivi delle politiche europee. Ha sottolineato la necessità di affrontare le nuove sfide della globalizzazione e della precarietà per garantire condizioni di lavoro dignitose, migliori infrastrutture e opportunità , soprattutto per i giovani e le donne.

Infine, la Previti ha affermato che anche se non ricoprirà più il suo ruolo di assessore, continuerà a battere ogni giorno per il bene comune e a garantire il suo massimo impegno per ridurre le disparità territoriali e affrontare le sfide globali. “Siamo immersi in trasformazioni epocali che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d’audacia”, ha concluso, citando David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.

© Riproduzione riservata.