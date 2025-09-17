Carlentini celebra la XX edizione del Premio “Leone d’Argento”

A Carlentini, in Piazza Diaz, si è svolta la ventesima edizione del Premio “Leone d’Argento”, appuntamento dedicato alla valorizzazione dell’identità siciliana. La serata, condotta da Salvo La Rosa, si è aperta con il ricordo dell’arcivescovo emerito di Siracusa, mons. Giuseppe Costanzo, e di Pippo Baudo.

Tra i premiati, la scrittrice Giusy Sciacca, insignita del Leone d’Argento «per aver trasformato la scrittura in un ponte tra radici e orizzonti». «Ho lasciato la Sicilia, ma la Sicilia non ha mai lasciato me», ha dichiarato, ricevendo il riconoscimento dalla senatrice Daniela Ternullo. Il sindaco Giuseppe Stefio ha consegnato il premio all’azienda Colleroni srl di Sammy e Mimmo Fisicaro, celebrata per aver portato i prodotti ortofrutticoli siciliani sui mercati europei.

Il Premio alla Sicilianità “Francesco Favara Adorni” è stato attribuito a Costanza Di Quattro «per aver restituito, attraverso la prosa e la musica, una Sicilia viva e contemporanea». «È una grande soddisfazione essere riconosciuta nella mia terra», ha commentato. Lo stesso riconoscimento è andato all’attore Domenico Centamore, «per aver portato sullo schermo l’anima autentica della Sicilia». «Sono orgoglioso di essere ambasciatore di sicilianità», ha affermato.

Il giornalista Gaetano Savatteri ha sottolineato: «Sono nato a Milano, ma sono siciliano e racconto la Sicilia», ricevendo il premio dal vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera. L’attore Cesare Bocci è stato insignito per la sua carriera teatrale, cinematografica e televisiva: «Per me questo premio vuol dire due cose: onore ed emozione».

La serata è stata arricchita dalle esibizioni di Manuela Villa, Antonio Mezzancella e Giuliana Scandurra. Un attestato speciale è stato assegnato a Rita Miceli per una tesi di laurea dedicata al premio. L’iniziativa è stata promossa da Pro Loco Carlentini ETS e dall’associazione La Meta, con il patrocinio di enti regionali e nazionali.

