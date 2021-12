Carenze personale medico siciliano – Villarosa: “Il Governo intervenga sulla Regione Siciliana”

Villarosa: “Il Governo intervenga sulla Regione Siciliana per risolvere carenze ormai croniche del personale medico siciliano.”

Il deputato messinese, Alessio Villarosa, intende comunicare di aver presentato un’interrogazione per chiedere al ministro della Salute, Roberto Speranza, di adottare iniziative in raccordo con la Regione Siciliana, affinché si possa colmare, nel più breve tempo possibile, la carenza di personale sanitario nelle strutture in modo tale che possano essere garantiti i livelli essenziali di assistenza.

“Da diversi anni ormai la mia regione e in particolare la mia provincia soffre carenze di figure specialistiche da inserire negli organici dei vari presidi ospedalieri con concorsi che vanno deserti o servono solo a coprire dei buchi temporaneamente, da tempo denuncio come queste carenze di anestesisti, di cardiologi, di ortopedici, ecc.. creino di fatto grossi disagi per i cittadini siciliani. Ho anche avuto diversi incontri con i vertici della sanità messinese e regionale che mi rassicuravano su concorsi che stavano per dare boccate d’ossigeno al mio territorio ma, nonostante tutto, sono ancora persistenti e pesanti le carenze di organico che di fatto costringono i cittadini ad attendere, rinviare o peggio effettuare a pagamento prestazioni sanitarie fondamentali.

Ritengo che non sia più accettabile questo trattamento da cittadini di serie B rispetto al resto del territorio italiano per colpa d’inadempienze, di scelte errate effettuate dalla burocrazia siciliana che, a maggior ragione in un periodo come quello attuale, dovrebbe solo lavorare per garantire le stesse possibilità in tutto il territorio nazionale. Ed è per questo che ho deciso di raccogliere tutte le segnalazioni denunciate negli ultimi mesi in merito alle carenze di tutti i presidi ospedalieri dell’ASP di Messina per chiedere al Governo nazionale di intervenire prontamente, insieme alla Regione Siciliana, per evitare che questo scempio continui.” Conclude il deputato.