Carenza di personale a Ematologia del Papardo: il sindaco di Rometta chiede aiuto ai parlamentari

Il sindaco Merlino, nella sua lettera ai rappresentanti della politica, ha sottolineato la criticità del reparto di Ematologia del Papardo che, a causa della carenza di personale, sta causando notevoli ritardi e sofferenze ai pazienti. Il mancato potenziamento del personale, infatti, sta generando code interminabili, tempi d’attesa lunghissimi e una scarsa capacità di accoglienza delle richieste dei malati.

La situazione sta diventando insostenibile e il sindaco di Rometta ha deciso di prendere in mano la situazione e di scrivere ai rappresentanti della politica per far si che vengano adottate misure concrete e rapide per risolvere la carenza di personale. La proposta del sindaco Merlino di creare un Centro trapianti di cellule staminali a Messina, in particolare a Ematologia del Papardo, è un’idea che potrebbe portare grandi benefici in termini di qualità della vita per i malati e di efficienza del servizio sanitario.

Catania e Palermo già dispongono di un Centro del genere e la provincia di Messina, seppur vasta, non ha ancora avuto questa opportunità . Il sindaco Merlino spera che questa proposta possa essere presa in considerazione dai rappresentanti della politica e che possa diventare presto realtà per i malati della zona nord della provincia.