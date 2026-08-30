Caregiver, SPI CGIL chiede chiarimenti a sette Distretti socio-sanitari

Lo SPI CGIL Messina ha chiesto chiarimenti a sette Distretti socio-sanitari della provincia in merito alla mancata pubblicazione degli avvisi per l’accesso al Fondo Caregiver relativo all’annualità 2022. Alla data del 29 agosto 2026, secondo quanto segnalato dal sindacato, le procedure non risultano ancora avviate.

La richiesta è stata trasmessa tramite PEC ai Comuni capofila dei Distretti D25 Lipari, D26 Messina, D27 Milazzo, D28 Barcellona Pozzo di Gotto, D29 Mistretta, D30 Patti e D31 Sant’Agata di Militello.

«A oltre un mese dal provvedimento regionale che ha disposto l’impegno e la liquidazione delle risorse – scrive lo SPI CGIL Messina – ci chiediamo quali siano le ragioni che stanno ancora separando l’assegnazione delle somme dalla possibilità concreta, per le persone interessate, di presentare domanda».

Il sindacato evidenzia che il contributo, pur non potendo compensare integralmente l’impegno umano, familiare ed economico sostenuto da chi assiste quotidianamente persone con disabilità grave o gravissima, rappresenta un sostegno per i nuclei interessati.

«Ogni giorno senza l’avvio della procedura – sottolinea lo SPI – rinvia anche l’istruttoria delle domande e, conseguentemente, il momento in cui queste risorse potranno raggiungere le famiglie».

Ai sette Distretti è stato pertanto chiesto di comunicare lo stato delle procedure e di pubblicare gli avvisi nel più breve tempo possibile. Lo SPI CGIL Messina sollecita inoltre termini adeguati per la presentazione delle istanze, in modo da consentire ai potenziali beneficiari di conoscere la misura e partecipare alla procedura.

«Quando le risorse sono destinate a persone che vivono quotidianamente condizioni di fragilità e di cura – conclude il sindacato – anche il tempo dell’Amministrazione assume un valore sociale».

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