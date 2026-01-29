Cardiochirurgia di Taormina verso il collegamento con Catania

La Cardiochirurgia pediatrica di Taormina potrebbe essere ricondotta sotto il collegamento funzionale del Policlinico Rodolico – San Marco di Catania, superando l’attuale rapporto con l’ospedale Papardo di Messina. La modifica del piano operativo, proposta dall’Assessorato regionale alla Salute, è all’esame della Giunta regionale.

A rendere nota la circostanza è Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, che parla di una scelta già formalizzata a livello amministrativo. Secondo quanto riferito dal deputato, il documento sarebbe stato predisposto senza un confronto preventivo in commissione e rappresenterebbe un passaggio politico definito.

“L’atto conferma che quanto segnalato nelle scorse settimane non era frutto di indiscrezioni, ma una decisione concreta che incide sull’assetto sanitario del territorio messinese”, afferma De Luca, sottolineando come la proposta metta in discussione l’autonomia del centro di Taormina.

Il parlamentare regionale evidenzia inoltre la mancanza di un dibattito pubblico su una materia ritenuta particolarmente delicata. “Da tempo chiedo trasparenza e un confronto aperto, ma l’assessora Faraoni porta in Giunta una proposta senza coinvolgere preventivamente la commissione competente”, dichiara.

Nel suo intervento, De Luca annuncia iniziative politiche in sede istituzionale. “Quando il documento arriverà in commissione Sanità, chiederò che l’assessora riferisca immediatamente sui contenuti e sulle motivazioni della scelta”, aggiunge.

Il capogruppo del M5S richiama infine le istituzioni locali a una presa di posizione sulla vicenda. “La deputazione messinese e l’amministrazione comunale di Taormina devono esprimersi su una decisione che incide sull’intera area dello Stretto”, conclude, annunciando il voto contrario del Movimento 5 Stelle qualora la proposta venga sottoposta all’esame dell’Ars.

