Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, reparto prorogato al 2026

Il reparto di Cardiochirurgia pediatrica di Taormina proseguirà la propria attività almeno fino alla metà del 2026. È stata infatti formalizzata una nuova proroga del rapporto di collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, evitando l’interruzione dei percorsi assistenziali in corso alla scadenza dell’ultima estensione fissata al 31 dicembre. Il provvedimento è stato adottato alla vigilia del termine precedente, garantendo la continuità delle prestazioni sanitarie rivolte ai pazienti pediatrici.

La delibera è stata firmata dal direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, e dispone una proroga tecnica dell’accordo, in vigore dal 2020, a decorrere dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2026. L’atto consente di mantenere operativa l’unità sanitaria senza soluzione di continuità, assicurando la prosecuzione delle attività cliniche e dei servizi già avviati.

Nel testo della delibera viene precisato che la proroga potrà essere oggetto di recesso anticipato qualora, nei prossimi mesi, intervengano nuove determinazioni da parte del Ministero della Salute o dell’Assessorato regionale della Salute. La clausola è finalizzata ad adeguare tempestivamente l’assetto organizzativo a eventuali decisioni istituzionali.

La firma dell’atto consente dunque di superare l’imminente scadenza e di confermare l’operatività della Cardiochirurgia pediatrica di Taormina, garantendo la continuità delle cure e la gestione dei percorsi clinici già programmati nel rispetto dell’attuale quadro normativo e amministrativo.

