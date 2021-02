CARDforLIFE, un “pass” per la normalità – Tracciamento digitale per i vaccinati

CARDforLIFE, un “pass” per la normalitĂ – Tracciamento digitale per i vaccinati

CARDforLIFE, un “pass” per la normalitĂ – Tracciamento digitale per i vaccinati

Un microchip per mostrare i “requisiti medici” attraverso qualunque smartphone: il progetto sperimentale della siciliana HTC, già presentato all’Asp Catania

Si chiama “CARDforLIFE”, e nel suo nome c’ù tutta l’anima del progetto. È un passaporto sanitario, una “patente” d’immunitĂ per ritornare a vivere, cosĂŹ come succedeva nell’era ante Covid, prima di quell’isolamento forzato che ci vede tutti privi della cosa piĂč preziosa: la normalitĂ . A realizzarla in via sperimentale Ú HTC, azienda siciliana che unendo healthcare e applicazioni tecnologiche, costruisce nei laboratori di Catania e Palermo soluzioni dedicate alla sanitĂ con connotati fortemente innovativi.

La tessera – dotata di sistema Rfid (acronimo di radio frequency identification) – consentirebbe di attestare lo stato di vaccinazione del portatore titolare della stessa, fornendo quindi un valido strumento d’immediato riscontro: «La nostra Card, con i piĂč alti livelli di sicurezza disponibili sul mercato – spiega Massimiliano Calcaterra, key man dell’iniziativa, che con il gruppo Ricerca&Sviluppo di HTC ha costituito durante il lockdown un tavolo di lavoro multidisciplinare con professionisti e altre aziende del settore – permetterebbe di effettuare, in maniera totalmente anonima e criptata, un tracciamento digitale e consentirebbe al cittadino vaccinato di muoversi liberamente e di svolgere alcune attivitĂ al momento precluse: viaggiare, andare al ristorante, a teatro, al cinema, in palestra».

Una certificazione che diventerebbe un vero e proprio “lasciapassare” con un sistema semplice ma immediato: «Il Governo ha piĂč volte parlato di un documento da tenere nel portafogli – continua Calcaterra – noi abbiamo immaginato un microchip che grazie alla connettivitĂ NFC, puĂČ â€œleggere” e attestare lo stato sanitario dell’utente. Pochi passaggi per automatizzare il processo: i punti di erogazione dei vaccini, attraverso il codice fiscale dell’utente dovrebbero creare l’anagrafica e personalizzare la tessera, inserendo i parametri d’interesse (ovvero la condizione rispetto alla patologia Covid19) e consegnandola all’utente dopo l’aggiornamento. Quest’ultimo potrĂ mostrare il “requisito medico” all’occorrenza, semplicemente avvicinando la Card a un qualunque smartphone».

Attraverso un cruscotto sarĂ inoltre possibile visionare il trend relativo alle somministrazioni: «Alcuni giorni fa abbiamo presentato il progetto, pronto a partire, all’Azienda sanitaria provinciale di Catania – conclude Calcaterra, in rappresentanza di HTC che, con la propria consociata, rappresenta diverse multinazionali health in Sicilia – siamo disponibili a fornire gratuitamente in uso la nostra piattaforma per l’implementazione del sistema, quale strumento hi-tech da affiancare al piano di vaccinazione in corso. La piattaforma non determinerĂ alcun impatto economico finanziario sugli Enti Pubblici, che potranno cosĂŹ valorizzare contenuti e dati utili, ormai indispensabili per gestire l’attuale stato di pandemia. Un’iniziativa, da testare con un progetto-pilota su un’area geografica, che potrebbe rispondere tempestivamente alle forti aspettative di ripresa economica: un reinserimento sicuro nella “nuova normalità ”, che determinerebbe quel senso di fiducia che ormai ha abbandonato la maggior parte delle persone. Il nostro gruppo di lavoro negli ultimi anni ha traguardato progetti di ricerca con partner istituzionali di alto profilo quali ASP, UniversitĂ , Ircss. È nel nostro DNA lavorare sinergicamente per misurarci sul piano di sfide innovative. Il Covid Ăš stato un banco di prova che ha stimolato tutti noi e ci ha permesso di sperimentare nuove soluzioni per rispondere ai bisogni della collettività ».