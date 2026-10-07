Carburanti, diesel in aumento: il prezzo medio self sale a 2,244 euro

Il prezzo medio nazionale del gasolio in modalità self service sale a 2,244 euro al litro. Il prezzo massimo del gasolio fissato da Eni sale da 2,19 a 2,25 euro al litro, mentre resta invariato a 1,99 euro il tetto previsto per la benzina. L’aumento di sei centesimi arriva dopo la scadenza dell’agevolazione fiscale e il conseguente ripristino della componente ordinaria delle accise.

La misura commerciale di contenimento adottata da Eni resta formalmente in vigore. L’incremento del limite massimo è infatti collegato alla fine dello sconto fiscale, pari a circa 6,1 centesimi al litro, Iva compresa. In termini teorici, il maggiore costo corrisponde a circa 3,05 euro su un rifornimento da 50 litri e a 2,44 euro per 40 litri.

Sul fronte governativo resta aperta l’ipotesi delle accise mobili. Il 6 ottobre il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha riferito alla Camera che l’Esecutivo sta valutando l’attivazione del meccanismo, precisando tuttavia che non è stata ancora adottata alcuna decisione formale.

La normativa consente di ridurre temporaneamente le aliquote utilizzando il maggiore gettito Iva generato dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. L’intervento richiede però un decreto del Ministero dell’Economia, di concerto con quello dell’Ambiente, e la verifica dell’andamento dei prezzi nei periodi precedenti.

L’aumento del tetto non comporta automaticamente prezzi identici in tutti gli impianti. I listini possono variare in base alla concorrenza locale e alla modalità di rifornimento, tra self service e servito. Eni indica inoltre tra i fattori che incidono sui prezzi la contrazione dell’offerta mondiale di prodotti raffinati e la riduzione della capacità di raffinazione europea.

Il Governo ha intanto annunciato l’intenzione di chiedere a Bruxelles maggiore flessibilità di bilancio per sostenere famiglie e imprese. L’eventuale intervento sulle accise resta però di competenza nazionale.

👁 Articolo letto 460 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.