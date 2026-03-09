Carabinieri salvano uomo dal suicidio dopo 50 minuti di dialogo telefonico

Un intervento coordinato dei Carabinieri della Compagnia di Misilmeri ha consentito di impedire un tentativo di suicidio, grazie a un lungo colloquio telefonico che ha permesso di guadagnare tempo e individuare l’uomo in difficoltà.

La vicenda è iniziata quando la Centrale Operativa dell’Arma ha ricevuto una chiamata da parte di un uomo in evidente stato di agitazione. L’interlocutore, che avrebbe fornito generalità non corrispondenti alla realtà, ha dichiarato sin da subito l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’operatore della Centrale, compresa la gravità della situazione, ha avviato immediatamente una conversazione con l’uomo, mantenendolo al telefono e instaurando un dialogo costante.

Il confronto telefonico è proseguito per circa cinquanta minuti. Durante questo tempo il militare ha cercato di instaurare un rapporto di fiducia, utilizzando un approccio paziente e misurato per convincere l’uomo a rinunciare al proposito manifestato.

Parallelamente alla conversazione, dalla Centrale sono state attivate le pattuglie della Stazione dei Carabinieri competente e della Sezione Radiomobile, incaricate di individuare l’abitazione dell’uomo. Un elemento utile alla localizzazione si è verificato quando l’operatore, durante la telefonata, ha percepito in sottofondo il suono delle sirene delle auto di servizio impegnate nelle ricerche, circostanza che ha consentito di comprendere che i militari si trovavano ormai nelle vicinanze.

Poco dopo i Carabinieri hanno individuato l’appartamento e sono intervenuti, mettendo in sicurezza l’uomo. Successivamente il personale sanitario del 118 lo ha preso in carico e trasferito in ospedale per i controlli del caso. Secondo quanto riferito, le condizioni non risultano gravi e l’uomo non è in pericolo di vita.

👁 Articolo letto 308 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.