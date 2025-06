Carabinieri arrestano 29enne di Trabia dopo tentata rapina

Nel primo pomeriggio del 17 giugno 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno arrestato un 29enne di Trabia con l’accusa di tentata rapina aggravata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si è presentato all’ufficio postale di San Nicola l’Arena lamentando l’irreperibilità dei servizi bancomat. Dopo un acceso colloquio con la direttrice, aveva momentaneamente abbandonato l’edificio.

Pochi minuti più tardi, lo stesso individuo è rientrato armato di coltello a scatto e ha minacciato la responsabile. In particolare, l’uomo ha urlato: “Consegna il denaro contante”, intimando la consegna del fondo cassa. La direttrice, mantenendo il sangue freddo, ha immediatamente allertato i Carabinieri, costringendo il malvivente a darsi alla fuga.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima e dai presenti, i militari hanno rintracciato il sospetto a circa 200 metri dall’ufficio postale, ancora in possesso dell’arma. Il coltello, vietato per legge e dotato di una lama lunga 14 centimetri, è stato sequestrato. Il 29enne è stato bloccato senza opporre resistenza e tradotto in caserma per le formalità di rito.

Il Pubblico Ministero di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, poi confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. L’operazione si è conclusa senza feriti grazie alla prontezza della direttrice e all’intervento tempestivo dei Carabinieri.

