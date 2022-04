Capri Leone – Grasso ufficializza la sua candidatura a sindaco

Grasso: “Una scelta di cuore dopo una precisa richiesta dei cittadini. Sarò affiancata da una squadra di spessore”.

Con una lettera aperta indirizzata tramite i canali social ai suoi concittadini, l’on. Bernardette Grasso ha sciolto i nodi, ufficializzando la sua candidatura a sindaco di Capri Leone per le prossime elezioni amministrative di primavera.

“Ho esitato a lungo prima di decidere se candidarmi o meno – esordisce Grasso. So di avere una testa politica, sono già stata sindaco e sono una parlamentare: questo è innegabile. Tuttavia non ho mai smesso di chiedermi se ho ancora qualcosa da offrire alla mia comunità , alla mia gente. La risposta è arrivata analizzando lucidamente la mia attività amministrativa. Nessuno può mettere in discussione l’impegno da me profuso nell’adempimento delle mie funzioni istituzionali. La retorica mi è sempre stata estranea, al contrario della chiarezza e l’incisività di ogni mia azione, rifiutando una politica elitaria, oscura e lontana dalle reali esigenze della gente”.

“Preciso che la mia candidatura a sindaco del comune di Capri Leone – continua la Parlamentare – è frutto di una richiesta ben precisa, proveniente da gran parte della popolazione, dai sostenitori storici e dall’affinità di intenti che mi accomuna alla squadra che mi sostiene. Dinanzi a tanto entusiasmo, non ho potuto e non ho voluto dire di no, anche a costo di rinunciare ad incarichi politici di più alto prestigio. Non ritengo però di avere fatto sacrificio alcuno dal momento che ogni energia spesa per il mio Paese e per i miei concittadini vale assai più di qualsiasi altro incarico. Così come io porto Capri Leone nel cuore so di essere nel cuore di Capri Leone”.

“Naturalmente – sottolinea la Candidata a sindaco – competo affiancata da una squadra di uomini e donne la cui dignità è parimenti riconosciuta. Al mio fianco vi saranno gli amministratori uscenti Lionetto Caterina, Mancari Riccardo, Mancuso Calogero e Messina Patrizia ai quali si sono aggiunti i nuovi amici Carcione Ivan, Ciminata Salvatore, Franchina Giuseppe, Lazzara Salvatore, Lazzaro Antonella, Liprino Salvatore, Tascone Valentina e Todaro Maria Rosalba. Saranno candidati con la lista di Nuovi Orizzonti per Capri Leone, animati da un autentico spirito di gruppo ed accomunati dai medesimi ideali.

“In ultimo – conclude la lettera – mi sia concesso di rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco e all’Amministrazione Comunale uscente per il lavoro svolto con scrupolo, senso di responsabilità e spirito di abnegazione. Nuovi Orizzonti per Capri Leone continuerà a camminare in vista di sempre nuovi orizzonti e di sempre nuovi obiettivi da raggiungere”.