Caporalato – A Cassibile oggi incontro su tutela lavoratori stranieri nel Siracusano

Oggi, venerdì 27 maggio, alle 16 al campo di accoglienza per lavoratori stranieri di Cassibile, si terrà un dibattito sul contrasto al caporalato in agricoltura. L’iniziativa è promossa dall’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Ufficio speciale immigrazione, della Regione Siciliana in collaborazione con il Comune di Siracusa. L’incontro fa parte degli eventi della campagna di informazione e sensibilizzazione “Diritti negli occhi”, promossa dalla Regione all’interno del programma Su.pr.Eme. Italia.

La campagna, attraverso una serie di azioni di comunicazione e di eventi rivolti a società civile, terzo settore, sindacati, associazioni datoriali, scuole, volontariato e lavoratori, ha lo scopo di sensibilizzare sui temi dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e promuovere buone pratiche d’intervento nei territori.

All’incontro parteciperanno l’assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro Antonio Scavone, il prefetto di Siracusa Giuseppa Scaduto, il questore Benedetto Sanna, il sindaco Francesco Italia e l’assessore comunale alle politiche sociali e alla famiglia Concetta Carbone, Patrick Doelle dell’Ufficio politiche migratorie della Commissione europea, Assunta Rosa dell’Ufficio pianificazione delle politiche dell’immigrazione e dell’asilo del ministero dell’Interno, la dirigente dell’Ufficio speciale immigrazione della Regione Siciliana Michela Bongiorno, il direttore del Consorzio Nova Gianpietro Losapio.

Il dibattito, che coinvolgerà le associazioni datoriali e i sindacati, sarà moderato dal giornalista e conduttore televisivo Salvo La Rosa. L’incontro si concluderà con il monologo dell’attore Salvo Piparo, accompagnato dal musicista Michele Piccione, sui temi del contrasto al caporalato.

Durante il pomeriggio verranno presentati gli interventi realizzati in provincia di Siracusa a tutela dei lavoratori stranieri, che rientrano all’interno del programma Su.Pr.Eme. Italia (Sud protagonista nel superamento delle emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate) finanziato dai fondi Amif – Emergency funds della Commissione europea – Direzione generale Migration and home Affairs).Â

Tra le iniziative in corso l’assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro della Regione, attraverso l’Ufficio speciale immigrazione, ha attivato un servizio di gestione dell’ostello dei lavoratori stranieri all’interno del campo di accoglienza di Cassibile, che prevede la presenza di un’equipe di operatori sociali dedicata all’orientamento ai servizi, distribuzione dei pasti e colazione, pulizia quotidiana e sanificazione del campo, distribuzione biancheria, e sorveglianza h24. L’ostello consta attualmente di 16 unità e accoglie oltre 100 lavoratori stranieri. Il servizio è gestito dalla cooperativa Passwork e dalla Croce Rossa di Siracusa.

Nel capoluogo aretuseo, invece, a Ortigia è attivo il Polo sociale integrato di Siracusa “Comune dei popoli”, servizio nato in co-progettazione tra l’Ufficio speciale Immigrazione, il Comune, Cpia, Oxfam Italia Intercultura, Arci Siracusa, Accogli Rete e la Fondazione Siamo Mediterraneo, con lo scopo di orientare i cittadini stranieri ai servizi presenti nel territorio. Il Polo si avvale di operatori sociali, tutori legali e mediatori linguistici e culturali. Tra le altre attività anche l’attivazione del tavolo territoriale e di quello sul lavoro che hanno l’obiettivo di mettere in relazione gli attori, del pubblico e del privato sociale, che si occupano di migrazione e integrazione sul territorio provinciale.