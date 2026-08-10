📽 Capo Skino, il sindaco replica a GioiosAttiva sulla paternità dei lavori

Il sindaco di Gioiosa Marea interviene in replica alle osservazioni diffuse da GioiosAttiva tramite la stampa in merito all’inaugurazione per la conclusione dei lavori di consolidamento di Capo Skino. La prima cittadina rivendica la continuità amministrativa nella gestione e nel completamento degli interventi avviati negli anni precedenti.

«Resto perplessa – afferma – perché questa amministrazione sta svolgendo la propria attività e sta portando avanti i progetti dell’amministrazione di cui facevo parte». Il sindaco ricorda il proprio percorso politico, con cinque anni da consigliere di opposizione e tre da assessore, sottolineando di avere seguito direttamente le vicende relative alle opere oggi giunte a conclusione.

Nel suo intervento richiama inoltre la fase attraversata dal Comune dopo la scomparsa del sindaco Ignazio Spanò, quando l’ente si trovava in regime commissariale e, secondo quanto riferito, in una situazione finanziaria particolarmente difficile. «Io e la mia amministrazione ci siamo assunti la responsabilità di non abbandonare il tutto. Gli altri, ognuno si prende le proprie responsabilità», dichiara.

La prima cittadina respinge quindi le contestazioni relative alla paternità degli interventi, precisando di avere conosciuto i progetti già durante la precedente esperienza amministrativa e di averne garantito la prosecuzione fino al completamento.

Tra le opere citate figura il consolidamento di Capo Skino, definito dal sindaco un intervento che supera il significato di una semplice inaugurazione. «È un’opera strategica di sicurezza», afferma, ribadendo di avere assunto nel corso degli anni «responsabilità, con oneri e onori».

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