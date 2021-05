Capo d’Orlando – Trofeo del Tirreno, 102 squadre in campo e quasi duemila presenze

Quasi duemila persone pernotteranno nelle strutture ricettive di Capo d’Orlando e del suo comprensorio nel fine settimana nell’ambito della quinta edizione del torneo di calcio giovanile “Trofeo del Tirreno” che prenderà il via domani. Alla manifestazione sportiva, organizzata da Tornei Giovanili Sicilia, prenderanno parte 102 squadre dalle categorie “primi calci” agli “allievi” provenienti dalle 9 province siciliane.

I dettagli del torneo sono stati illustrati dagli organizzatori Francesco Casicci e Davide Cicero durante la conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’Assessore Fabio Colombo e il responsabile comunale degli impianti sportivi Pippo Munafò.

Le gare si disputeranno nei campi del “Merendino”, del “Tartarughino” e di Piazza Trifilò, oltre che allo Stadio “Enzo Vasi” di Gliaca di Piraino e al Gepy Faranda di Patti. “Sarà una grande festa nel segno della ripartenza – ha dichiarato l’Assessore Colombo – questo ormai un appuntamento fisso che unisce sport e turismo, come ormai è tradizione a Capo d’Orlando. C’è voglia di tornare in campo per i ragazzi dopo tanti mesi di inattività , ma c’è anche voglia di tornare a viaggiare e Capo d’Orlando, come sempre, risponde presente”.