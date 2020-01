Capo d’Orlando – “Sport di tutti” per bambini e ragazzi

C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare la domanda di partecipazione all’edizione 2019/2020 del progetto “Sport di tutti”, promosso dal Coni e rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, che avranno la possibilità di praticare, gratuitamente, attività motoria e sportiva presso Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche aderenti al progetto. A Capo d’Orlando, l’unica società sportiva accreditata è la Società Sportiva Dilettantistica Neri Fitness srl, per attività motoria.

I beneficiari dell’iniziativa, sulla scorta dell’indicatore Isee, saranno inseriti in graduatoria in base alle le segnalazioni ricevute da parte dei servizi sociali degli Enti locali, con attribuzione del punteggio massimo. I ragazzi prescelti avranno la possibilità unica di praticare gratuitamente attività sportiva pomeridiana, per 2 ore alla settimana per la durata di 20 settimane, scegliendo tra molteplici discipline sportive.

La domanda potrà essere presentata on line tramite il sito www.sportditutti.it o accedendo al portale https://area.sportditutti.it/. Potrà anche essere presentata in modo cartaceo presso le società sportive prescelte consultando la lista sul sito web.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Capo d’Orlando presso Palazzo Satellite tel. 0941/915340.