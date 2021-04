Capo d’Orlando – Rimossa discarica abusiva in contrada Amola

Capo d’Orlando – Rimossa discarica abusiva in contrada Amola

La prossima settimana cambia il calendario della raccolta differenziata.

Gli operai della Ecolandia, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale di Capo d’Orlando, hanno rimosso questa mattina una discarica abusiva nella zona di Amola, alla periferia ovest della città . Materiale ingombrante, laterizi, elettrodomestici in disuso e immondizia di ogni genere deturpavano l’ambiente in una zona di grande rilevanza paesaggistica.

L’assessore Fabio Colombo ha ringraziato “gli operai e l’Ecolandia per l’intervento che ha consentito di ripristinare il decoro in una zona di eccezionale bellezza. Grazie anche al supporto dei Vigili Urbani riusciamo ad effettuare un controllo sul territorio mirato a individuare microdiscariche abusive e a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di effettuare in modo corretto la raccolta differenziata”.

Intanto, la prossima settimana, in considerazione della concomitante Festa del Lavoro (sabato 1 maggio), sono state apportate variazioni al calendario della raccolta differenziata porta a porta. In particolare, il conferimento si svolgerà come segue:

Lunedì 26 aprile: Organico/umido

Martedì 27: Plastica

Mercoledì 28: Carta

Giovedì 29: Organico/umido

Venerdì 30: Secco/Indifferenziato

Sabato 1 maggio la raccolta è sospesa.