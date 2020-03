Capo d’Orlando – Parcheggi a pagamento sospesi fino al 25 marzo

Il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha firmato una ordinanza con cui sospende dal 14 al 25 marzo il servizio dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio comunale. “Ciò – ha spiegato il Sindaco – per andare incontro alle esigenze di coloro che sono costretti ad uscire di casa per acquistare beni di prima necessità ”.

Inoltre, fino a nuove disposizioni rimarrà chiuso a partire da domani il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di contrada Pissi.

“Abbiamo ben chiari i passaggi da compiere, nell’ambito delle nostre competenze, nel tentativo di contrastare la diffusione del coronavirus e per aiutare le famiglie, i commercianti e le imprese in momento difficilissimo per l’economia – prosegue il Sindaco Ingrillì. Un primo segnale lo abbiamo già dato con la sospensione del pagamento della Tari e della bolletta dell’acqua per il 2020. Per il resto attendiamo i provvedimenti che verranno emanati a breve dai governi nazionale e regionale in materia di tasse e tributi. Siamo vicini alle esigenze di tutte le categorie produttive e commerciali, nessuno rimarrà indietro, ma ci sono decisioni che spettano ad Istituzioni superiori”.