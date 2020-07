Capo d’Orlando – Papiro (M5S): “Aggiudicati i lavori di manutenzione delle palazzine IACP”

«Sono davvero contenta di poter comunicare alla cittadinanza orlandina che finalmente si mette fine ad un’odissea durata anni. Potrebbe destare stupore tanta enfasi per l’aggiudicazione dei lavori per la manutenzione urgente e di ripristino delle facciate delle palazzine IACP di contrada Muscale» afferma la deputata orlandina Antonella Papiro, che prosegue «ma questa è stata una delle prime criticità legate al mio paese che ho affrontato come attivista del mio meetup, uno dei primi impegni a 5Stelle per il quale ho messo davvero il cuore».

Questo il primo commento dopo avere appreso in uno dei consueti colloqui informali con il personale dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori degli edifici tra via Luigi Capuana e via Beniamino Ioppolo a Capo d’Orlando «innanzitutto sono felice per i residenti delle palazzine, che ho sempre ascoltato e seguito con grande attenzione, per far capire loro di non essere dimenticati dalle istituzioni, ringrazio i vertici e il personale dello IACP, in particolar modo la Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe per la costante presenza. Così come il Sindaco Franco Ingrillì e l’amministrazione per non aver mai perso di vista la problematica».

Conclude la Deputata «finalmente potranno partire i lavori per ridare sicurezza e decoro a questi edifici. Seguirò fino in fondo le altre problematiche legate al territorio affinché si possano avere soluzioni concrete e risposte adeguate».